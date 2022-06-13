أحدث ظهور للنبوي بعد «راجعين يا هوى»: «عزم نفسه على قهوة وقعد يتفرج على الناس»

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة على حساباته على مواقع السوشيال ميديا، وتُعتبر الظهور الأول له بعد مسلسله الأخير «راجعين يا هوى» الذي عُرض في رمضان الماضي ولاقى نجاحًا كبيرًا.

أحدث ظهور لخالد النبوي

ونشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له وفي يده كوب من القهوة، وعلق عليها قائلاً، «عازم نفسي على قهوة في الشارع، أتفرج على الناس براحتي، حرية صباح النور».

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

مسلسل راجعين يا هوى يُعد آخر أعمال الفنان خالد النبوي، خلال موسم الدراما الرمضانية 2022 للمخرج محمد سلامة، والمأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، ونور، وهنا شيحة، إضافة إلى نور النبوي، سلمى أبوضيف وإسلام إبراهيم.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة بليغ أبو الهنا، وبعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، يعود بليغ إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

فيلم «أهل الكهف» لخالد النبوي

ويستعد «النبوي» خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير فيلم «أهل الكهف» للمخرج عمرو عرفة، وهو الذي يُعتبر من الأعمال السينمائية الضخمة المقرر طرحها في السينمات الفترة المقبلة، الذي تعود أحداثه إلى 2500 عام قبل الميلاد، وهو مأخوذ عن مسرحية «أهل الكهف» للكاتب توفيق الحكيم وتولى الكاتب أيمن بهجت قمر معالجتها سينمائيًا، ويضم في بطولته عددًا من النجوم من بينهم غادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، وفتحي عبدالوهاب، وصبري فواز.