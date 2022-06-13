جدري القروي يظهر في فنزويلا عبر مصاب قادم من إسبانيا

سجلت السلطات في فنزويلا، أمس الأحد، أول إصابة بـ«جدري القرود» لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من عاصمة البلاد «كراكاس»، قادما من «مدريد» الإسبانية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المصاب بـ«جدري القرود» دخل فنزويلا عبر «مطار سيمون بوليفار الدولي» في مايكويتيا، وأشارت السلطات الصحية إلى أن الحالة خالطت شخصين مصابين في مدينة «برشلونة».

وزيرة الصحة الفنزويلية: يتم تعقب المخالطين للمصاب

وقالت وزيرة الصحة الفنزويلية، ماجالي جوتيريز، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يتم تعقب المخالطين للمصاب، فيما أشارت الصحة الفنزويلية في بيان، إلى عزل المصاب على الفور.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 18.2 مليون

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 3828 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 60 حالة وافدة من الخارج، و17 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات إلى 18229288 حالة، فيما ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 24388 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات،36710 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه سلطات البلاد «حمى»، ليصل إجمالي الحالات إلى 4.46 مليون شخص.

وتعافى أكثر من 4.4 مليون شخص في كوريا الشمالية من «كورونا»، فيما يخضع ما لا يقل عن 65230 شخصا للعلاج.

الصين تعلن تسجيل 69 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»: 27 حالة في منغوليا

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الإثنين، تسجيل 69 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الأحد، بينها 29 حالة في بكين و27 حالة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم و11 حالة في شنجهاي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 66 مريضا مصابا بـ«كورونا» من المستشفيات بـ البر الرئيس، بعد تعافيهم، ليصل الإجمالي إلى 218770 شخصا.

من جانبها، قالت «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الب الرئيس الصيني، لم يسجل أي وفيات بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات عند 5226 حالة.

ارتفاع ىإجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 540.5 مليون حالة

وسجلت إصابات كورونا عالميا، 540 مليونًا و545 ألفًا و35 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و331 ألفًا و474 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 515 ملايين و775 ألفا و389 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».