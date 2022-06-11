شعبة الذهب تنفي طرح عيار 14: ندرس السوق

قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الشعبة تعمل في الوقت الحالي على دراسة أراء المواطنين حول الذهب عيار 14 الجديد.

وأضاف المغربي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه حتى الان لم يتم طرح الذهب عيار 14 في الأسواق للمواطنين في محلات الذهب، موضحا أنه في الوقت الحالي يتم فقط دراسة رد فعل المواطنين في المنتج ومعرفة مدى تقبلهم للمنتج الجديد من خلال عرض الأسعار الخاصة به.

وأشار إلى أن عقب التأكد من تقبل المواطنين للمنتج الجديد، سيتم بدء تصنيعه والعمل على إنتاجه وقيام الشركات والمصانع والورش في تشكيله، وبدء طرحة في الأسواق عقب ذلك.

وأوضح أن هذه الخطوات يمر بها أي منتج جديد وثمين يتم طرحه للمواطنين، حيث أن هناك فترة يجب أن يتم فيها دراسة السوق ومدى تقبل المواطنين والفئة المستهدفة للمنتج، وهو ما حدث في الذهب عيار 18 عند بداية طرحه في السوق.

سعر مصنعية الذهب عيار 14 ستكون مقاربة لـ عيار 18

وعن حجم المصنعية لعيار 14، أشار المغربي إلى أن المصنعية الخاصة بجرام الذهب عيار 14 ستكون مقاربة لمصنعية عيار 18، موضحا أن المصنعية ستختلف من شركة إلى أخرى، حيث إن المصنعية تختلف من إذا كان المنتج تم تشكيلة يدويا في الورش الخاصة بالتصنيع أم تم تصنيعها في مصانع كبيرة بواسطة الماكينات.

ولفت إلى أن المصنعية تختلف من عيار إلى أخر بسبب أنه مع زيادة كمية المعادن في المشغول يكون صلب أكثر من العيارات التي تزداد فيها كميو الذهب أكثر مثل عيار 21، حيث أن صلابة المنتج ذو العيار المنخفض وقوته تزداد وأصعب في التشكيل عن عيار 21.