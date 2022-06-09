«شعبة الذهب»: أسعار عيار 21 تنخفض عن ألف جنيه للجرام لأول مرة منذ 3 أشهر

قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له، إن أسعار الذهب العالمية، شهدت انخفاضا في الأسعار بشكل كبير، خلال الوقت الجاري، ما تبعه انخفاضا ملحوظا في الأسعار المحلية، ليسجل عيار 21 دون مستوى ألف جنيه للمرة الأولى منذ 3 أشهر، ويسجل سعر الجرام نحو 997 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وعن أسعار الذهب للأعيرة في مصر، سجلت الأوقية 1845 دولارا، وسجل عيار 21 997 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 مبلغ 1139 جنيها، وعيار 18 سجل 854.5 جنيه، وعيار 14 سجل 666.5 جنيه.