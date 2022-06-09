رئيس التحرير

محمود مسلم

«شعبة الذهب»: أسعار عيار 21 تنخفض عن ألف جنيه للجرام لأول مرة منذ 3 أشهر

كتب:

مارينا رؤوف
05:37 م | الخميس 09 يونيو 2022
الذهب

الذهب

قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له، إن أسعار الذهب العالمية، شهدت انخفاضا في الأسعار بشكل كبير، خلال الوقت الجاري، ما تبعه انخفاضا ملحوظا في الأسعار المحلية، ليسجل عيار 21 دون مستوى ألف جنيه للمرة الأولى منذ 3 أشهر، ويسجل سعر الجرام نحو 997 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وعن أسعار الذهب للأعيرة في مصر، سجلت الأوقية 1845 دولارا، وسجل عيار 21 997 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 مبلغ 1139 جنيها، وعيار 18 سجل 854.5 جنيه، وعيار 14 سجل 666.5 جنيه.

اقرأ المزيد:

الذهب يرتفع مع مخاوف التضخم والنمو.. كم يبلغ سعر الأوقية؟

منتشر في أوروبا.. أين يباع الذهب عيار 14؟ خبراء يجيبون

مجلس الذهب العالمي: توقعات بزيادة حيازة البنوك المركزية للمعدن الأصفر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8-6-2022 في محلات الصاغة

سباق الذهب العالمي.. أمريكا تتصدر العالم وألمانيا تبيع المعدن النفيس

الذهب يستقر عالميا بعد يومين من التراجعات.. والأوقية تسجل 1840 دولارا

4 اختبارات مهمة تكشف لك الذهب الحقيقي من الفالصو.. منها الكثافة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في محلات الصاغة
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.