«قال له وصلني المقابر وشنقه».. تأييد سجن قاتل «طفل أطفيح» 15 عاما

أيدت محكمة جنايات الطفل بالجيزة والمنعقدة بمدينة 6 أكتوبر الحكم الصادر بمعاقبة عاطل بالسجن 15 عامًا بتهمة قتل الطفل محمود علاء الدين قنديل المعروف إعلاميًا بـ«طفل أطفيح»، على خلفية اتهامه بالخطف والسرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمته كاملة، وقال إنه قبل يوم الجريمة بيوم حدث بينه وبين أعمامه مشاجرة، بسبب مرض والده، وعدم قدرته على الإنفاق عليه، وفي صباح اليوم التالى، يوم تنفيذ الجريمة، قرر التوجه إلى موقف «التوك توك»، ليسرق المركبة، وحينما توجه إلى الموقف شاهد «محمود» طفل أطفيح، فتوجه نحوه، فبادره الطفل بالسؤال: «عايز تروح فين؟» ونطق باسمه كاملًا.. فلما علم المتهم أن الطفل يعرف هويته قرر قتله، فطلب منه توصيله إلى منطقة المقابر.

اعترافات قاتل طفل أطفيح

واستكمل المتهم أقواله أمام النيابة العامة، وقال فيها إنه بعد توجهه لمنطقة المقابر، طلب من الطفل انتظاره بحجة قضاء مصلحة، وإذا قضاها سوف يكافئه بمبلغ إضافي، وأنه أخبره بذلك حتى يتأكد من عدم وجود أحد في المكان، وحينما نظر خلفه وجد حبلاً داخل «التوك توك»، فقرر استخدامه وحمله بهدوء، بعدها قام بلف الحبل حول رقبة الطفل وشده بكل قوة حتى تأكد من وفاة الطفل.

وكشف المتهم أنه حمل جثة محمود وتخلص منها في حفرة «تربة»، وسرق التوك توك وتوجه به لمحافظة الفيوم، والتقى شخصين وأخبرهما بأمر «التوك توك»، فباعوه بـ5 آلاف جنيه، تقاضى منها 4 آلاف ومائتي جنيه، اشترى بجزء منها هاتفًا محمولاً، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تم القبض عليه.