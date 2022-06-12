حكاية مقتل طفل أطفيح على يد جاره الشاب: «قاله هديك فلوس زيادة»

بملامح طفولية بريئة، يجلس داخل مركبته الخاصة «توك توك»، منتظرا أن يرزقه الله بما كتبه له، لكنه لا يعلم أن رزقه هو من يتسبب في إنهاء حياته وهو طفل صغير لا ذنب له سوى سعيه وراء رزقه من أجل أسرته، استقل الشاب العشريني «م» المركبة مع الطفل المغدور، وصلا لوجهتهما، وبعد مرور الكثير من الوقت، عثر على الطفل جثة هامدة مدفونة بجوار مقابر مركز أطفيح.

ضيقة مالية تتسبب في مقتل الطفل

تعود البداية إلى مرض والد الشاب العشريني «م» ونظرا لظروفه المادية السيئة، اضطر أن يلجأ لأعمامه، الذين تشاجروا معه من أجل المال، ولم يلبوا طلبه في مساعدته لمعالجة والده، شعر بالضيقة ومهانة النفس، ليقرر أن يسرق حتى يستطيع جلب المال من أجل والده، وعزم أن يستدرج أحد الأطفال الذين يستقلون مركبة «التوك توك»، ويسرقه منه وبيعها بأي ثمن كان، عزم وجهته في الاتجاه لموقف المركبات، حتى سلط نظره على ضحيته البريئة.

معرفة الطفل للمتهم

بخطوات مترددة وقلقة اتجه الشاب العشريني، لتوك توك الطفل الذي يدعى «محمود» صاحب الـ11 عاما، وعندما وقف أمام الطفل، عرفه الأخير على الفور، وناداه باسمه كاملا، هنا صعق الشاب العشريني، من أن الطفل يعرفه جيدا وأنه سيخبر عنه إذا سرق منه التوك توك، ليبدأ الشيطان في وسوسته من أجل التخلص من الطفل وسرقته، حتى لا يتعرف عليه أحدا.

مقتل الطفل بحيلة غدر

أبلغ الشاب العشريني وجهته للطفل «محمود»، وسلكا طريقهما سويا، حتى وصل لمنطقة شبه نائية وقرب المقابر، وأبلغه أنه سيقضي مصلحة وسيكافئه بمبلغ مالي إضافي، فرح الشاب كثيرا بزيادة الأجرة من أجل مصاريف أسرته وانتظره، في هذا الوقت نظر الشاب «م» إذا كان يوجد أحد أم لا، وفي أثناء عودته شاهد حبلا مقيدا بالتوك توك من الخلف، فر إليه مسرعا وأخذه وخنق الطفل غدرًا، والذي ظل يقاومه حتى صعدت روحه لبارئها.

عندما تأكد الشاب من موت الطفل، حمله ودفنه في حفرة قرب المقابر، وأخذ التوك توك لمحافظة الفيوم، وهناك أوهم المشتري بأنه مسروق لذلك تم بيعه بقيمة مالية تقدر بـ5000 جنيه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة، تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغ، يفيد بالعثور على جثة طالب يبلغ من العمر 11 عاما، ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل، وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة «التوك توك» الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة «التوك توك».

الحكم على المتهم بالسجن 15 عاما

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه الشاب «م» مقيم بنفس المكان الخاص بالطفل، وأيدت محكمة جنايات الطفل بالجيزة معاقبة الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بقتل الطفل محمود علاء الدين قنديل المعروف إعلاميًا بـ«طفل أطفيح»، بالسجن 15 عامًا، على خلفية اتهامه بالخطف والسرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.