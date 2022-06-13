انتشال جثة طفل من مياه ترعة بجنوب بني سويف ونقلها إلى المشرحة

لقي طفل مصرعه غرقًا في مياه ترعة بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

بلاغ بوفاة طفل غرق في مياه ترعة جنوب بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل بقرية منشأة السادات، في دائرة مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه رجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطفل.

انتشال جثة الطفل ونقلها لمشرحة مستشفى الفشن المركزي

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من انتشال جثة الطفل وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمنت تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى.

ونقلت سيارة إسعاف بني سويف الطفل «ياسين. و» 10 سنوات، مقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الفشن، إلى مستشفى الفشن المركزي وأقر طبيب قسم الاستقبال بوفاة الحالة وجرى إيداعها مشرحة المستشفى.

تحرير محضر بالحادث والتصريح بدفن الجثة

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

وشهدت محافظة بني سويف مطلع الأسبوع الحالي غرق طفلان في مياه النيل وترعة بمركزي الفشن وببا وجرى نقلهما إلى المستشفى وتم إيداعهما بالمشرحة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفنهما وتشييع جثمانها إلى مثواهمها الأخير.