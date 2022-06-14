أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022

جاء البحث عن أسعار الخضروات، اليوم الثلاثاء، على رأس قائمة اهتمامات شريحة كبيرة من ربات البيوت، وذلك قبل النزول إلى الأسواق لشراء احتياجات المنازل.

ومن خلال السطور التالية ترصد «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، في إطار الخدمات المتواصلة التي تقدمها لمتابعيها.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الخضروات استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية بالمحافظات والمدن، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 5 و6.5 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 لـ6 جنيهات، في حين سجل كيلو القلقاس 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل الذهبي 2.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار 8 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات.

سعر الباذنجان

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الأسود والعروس والرومي والأبيض 6 لـ8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 لـ9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا 8-10 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو البسلة 8-10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار بين 5 لـ8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات داخل سوق الجملة بمدينة العبور، انخفاضا ملحوظا، حيث تراوح سعر كيلو الكوسة بين 2 و3.75 جنيه، في حين تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 1.5 لـ2.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيه، وتراوح سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات، كما بلغ سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، وبلغ سعر الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه، وتراوح سعر الملوخية بين 3 و6 جنيهات، وتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و6.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار البلدي 3 لـ4 جنيهات، وتراوح سعر الجزر بين 2 و4 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.