رجال أعمال الإسكندرية يناقشون سبل التعاون المشترك مع السفير الألماني

استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية «فرانك هارتمان»، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين الجمعية والسفارة الألمانية بمصر، وتناول اللقاء الدور المحوري لجمعية رجال أعمال الإسكندرية عبر تقديم الدعم لمجتمع الأعمال من خلال وحدات عمل الجمعية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال العرض التقديمي الذي قدمه أدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية للحضور.

مناقشة سبل توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية خلال اللقاء

وناقش محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، سبل توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية، وبحث فرص وسبل التعاون الممكنة بين رجال الأعمال في البلدين بمختلف القطاعات، فيما استعرض السفير الألماني أهم ملامح التحديات التي تواجه الجانب الأوروبي خاصة والعالم بشكل عام في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ويأتي اللقاء في إطار الخطة التي تعمل عليها جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية للتواصل ودعم العلاقات الثنائية بين الجمعية ومختلف المؤسسات والهيئات علي الأراضي المصرية.

السفير الألماني يستقبل وفد من جمعية رجال الأعمال

وكان السفير الألماني استقبل كل من محمد هنو رئيس مجلس الإدارة ومدحت القاضي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد محرم، نائب رئيس المجلس للتوسعات والمشروعات الجديدة، وهيثم القيار الأمين العام للجمعية، والمهندس شريف الديواني، مستشار الجمعية، وأدهم قريطم، المدير التنفيذي للجمعية، و مروة أبو هيف، رئيس قسم العلاقات الخارجية، وهدير ممدوح، منسق قسم العلاقات الخارجية.