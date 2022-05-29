الهجرة تعلن أسماء المشاركين في جلسة «رجال الأعمال الأفارقة» بمؤتمر «مصر تستطيع»

في إطار الاستعدادات لمؤتمر «مصر تستطيع» في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار «مصر تستطيع بالصناعة»، أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة «رجال الأعمال الأفارقة»، والتي تستعرض خلالها قصص نجاح رواد الاعمال الذي حققوه سواء في بلدانهم وعلى أرض أوطانهم أو في مؤسسات العالم الخارجي.

وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

أماني عصفور تدير الجلسة

تدير الجلسة الدكتورة أماني عصفور رئيس اتحاد جمعيات سيدات الأعمال (AFRWE) في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، وتستهدف تشجيع الصناعة في إفريقيا من خلال التكنولوجيا والبحث العلمي وإضافة قيمة إلى المواد الخام في إفريقيا، ورئيسة جمعية سيدات الأعمال المصريات، والرئيسة الدولية للاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات BPW International، والرئيسة الفخرية لسيدات الأعمال والمهنيات ) BPW) مصر) وجمعية سيدات الأعمال (EBWA )- ورئيسة التحالف الأفريقي لتمكين المرأة، ورئيسة الشبكة الأفريقية العربية لتمكين المرأة ورئيسة المؤتمر المتوسطي لسيدات الأعمال والمهنيات ورئيسة اتحاد FEMCOM لرابطات سيدات الأعمال بالكوميسا، ومؤسسة ورئيسة مركز التدريب الأفريقي لرائدات الأعمال.

ويشارك في الجلسة محمود صقر مؤسس شركة (صقر بايو فارمز) ،كيجالي، رواندا، مدير لدى (جلوري سيستمز)، جدة والخبر بالمملكة العربية السعودية، حاصل على بكالوريوس الآداب، قسم تكنولوجيا المعلومات. وماجستير بتكنولوجيا المعلومات. ونال شهادة في إدارة الأعمال، ومايكل تواضروس من نيجريا، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فافا بمصر ونيجيريا والولايات المتحدة. وعضو المجلس الملكي لمقاطعة أونيرو فيكتورياآيلاند ـ لاجوس ، والسكرتير العام للصندوق الدولي للتنمية والتخطيط.

المشاركون في الجلسة

كما يشارك في الجلسة منصور أحمد من نيجيريا، رئيس جمعية المصنعين بعموم إفريقيا، ومدير مجموعة شركات دانجوت ( Dangote Group )، ومدير علاقات أصحاب المصلحة والاتصالات المؤسسية للمجموعة، حاصل على الدرجة الأولى في الهندسة الميكانيكية من جامعة نوتنجهام، والماجستير في الهندسة الصناعية والإدارة من معهد كرانفيلد للتكنولوجيا في المملكة المتحدة، ومحمد عجرودى عياش من تونس، و هورئيس مجلس إدارة شركة Power Invest Mediteranean المتخصصة في استخدامات الطاقة والاستثمار في مواردها خاصة الجديدة منها والمتجددة.

سامبا باثيلي من مالي. رائد أعمال أفريقي عالمي، ورائد في حلول الطاقة النظيفة المستدامة، والطاقة الشمسية. ومؤسس AfricaDevelopment Solutions (ADS) والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشرك Solektra ، وهو أحد القادة المؤثرين الذين يقودون النمو في إفريقيا.

السفير امينو اكاديري من نيجيريا المدير التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة لغرب إفريقيا (FEWACCI) والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) في أبوجا - نيجيريا.

حسين حسن حسين حاصل على درجة الدراسات العليا في دراسات النظام السياسي والاقتصادي الأفريقي من جامعة القاهرة، يشغل حاليًا منصب رئيس قسم الصناعة والابتكار والتعدين في مفوضية الاتحاد الأفريقي أديس أبابا.

جيمس شاموازا عضو مجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ملاوي (MCCCI).

وتوفيق سليم تركي رئيس غرف التجارة والصناعة الزراعية في شرق إفريقيا (EACCIA). وهو أيضًا رئيس مجلس الأعمال الأفريقي للجنة البنية التحتية.

أرنولد أككبو من بنين رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين (CCIB)، له أكثر من 20 عامًا في الإدارة الإستراتيجية للعديد من الشركات كمؤسس ومدير تنفيذي. ويدير شركةAnath Oil & Gas Switzerland - جنيف، ويشارك في صناعة الفنادق مع فندق ARN ومقره في ساحل العاج.

الدكتورة تيناشي مازونجو من زيمبابوى، رجل أعمال متعدد اللغات يتمتع بخبرة مهنية وريادة الأعمال واسعة النطاق، أسس العديد من الشركات في زيمبابوي. مساهم رئيسي ورئيس مجلس إدارة في شركات خاصة محدودة تشمل زمبابوي وصندوق المساعدة الطبية العامة في زيمبابوي.

روبرت فاكوليرا من بنين رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين (CCIB)، وله أكثر من 20 عامًا في الإدارة الإستراتيجية للعديد من الشركات كمؤسس ومدير تنفيذي. كما يدير شركةAnath Oil & Gas Switzerland - جنيف، كما يشارك في صناعة الفنادق مع فندق ARN ومقره في ساحل العاج.

وسميح فانوس الرئيس التنفيذي لشركة Basco International في دبي، كما أنه شريك وعضو مجلس إدارة في شركة باسكو للهندسة والتجارة لفروعها في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج.

وثامبا باثيلى من مالى، رائد أعمال أفريقي عالمي ورائد في حلول الطاقة النظيفة المستدامة والطاقة الشمسية، وهو مؤسس Africa Development Solutions (ADS). وكذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Solektra ، وهو أحد القادة المؤثرين الذين يقودون النمو في إفريقيا.