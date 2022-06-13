الحصان الحزين.. تحذيرات من تفشي المرض المميت بعد رصد إصابات في برلين

يبدو أن وباء كورونا الذى ظهر فى الصين قبل نحو 3 سنوات وأثار الرعب في العالم لن يكون الأخير الذي يهدد البشرية، فمع بداية 2022 بدأ ظهور العديد من الأمراض التي تهدد البشرية ولم تكن معروفة للعامة وإن كانت موجودة من قبل، لكنها لم تكن منتشرة كمرض جدري القرود والالتهاب الكبدي الغامض ومؤخرًا الحصان الحزين.

وظهر مرض الحصان الحزين في ألمانيا وأعلنت السلطات مؤخرًا عن ظهور 3 إصابات بالمرض مع تحذيرات بأن المرض يسبب الوفاة، حيث يسبب التهاب الدماغ المعروف بالتهاب السحايا «الأغشية حول المخ».

تحذيرات من مرض التهاب السحايا

وفى آخر التطورات بشأن مرض الحصان الحزين حذر خبراء الصحة من احتمال تفشي مرض نادر قاتل يسبب التهابًا في الدماغ، والمعروف بالتهاب السحايا، حيث يصيب الأغشية المحيطة بالمخ.

والتهاب السحايا مرض شديد الخطورة إذا لم يتم علاجه بسرعة، ويمكن أن يسبب تسمم الدم الذي يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ، ويصيب التهاب السحايا أي شخص، ولكنه أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال والمراهقين والشباب.

وأوضح الخبراء وفقًا لوكالات أنباء عالمية أن الحصان الحزين مرض نادر ويمكن العثور عليه أيضًا في الحيوانات مثل الخيول والثعالب والكلاب.

أهم المعلومات عن مرض الحصان الحزين

- مرض نادر يُعرف باسم بورنا، وعضو في عائلة فيروس مرض بورنا

- يمكن العثور عليه فى الحيوانات ذات الدم الحار والخيول والثعالب والكلاب

- يسبب التهاب الدماغ أو ما يُعرف بالتهاب السحايا

- يؤدى للوفاة حال إصاباته للأغشية المحيطة بالمخ

- الناجون من الفيروس يعانون من أضرار طويلة الأمد

- ظهر في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر

- ظهرت 3 إصابات مؤخرًا في ألمانيا

- ينتقل الفيروس من خلال تعرُّض الأنف للعاب الملوث أو إفرازات الأنف

- يؤثر المرض على مجموعة كبيرة من الثدييات بخلاف البشر