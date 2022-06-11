أعراض مرض الحصان الحزين المؤدي للوفاة.. تشمل التهاب الدماغ

في الوقت الذي حذر فيه خبراء من احتمال انتشار المرض المعروف باسم الحصان الحزين، وهو مرض قاتل عادة، ويمكن أن يُسبب التهابا في الدماغ، تساءل كثيرون عن ما هي أعراض مرض الحصان الحزين؟

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا قد أصدرت تحذيرا من مرض نادر جدا يعرف باسم مرض بورنا، كما يُعرف أيضا باسم مرض الحصان الحزين، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حالة جديدة منه.

مرض الحصان الحزين.. متلازمة عصبية معدية وقاتلة

وأوضحت السلطات الصحية الألمانية أن المرض الذي ينتج عن فيروس مرض «بورنا» (BDV) وهو متلازمة عصبية معدية تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار، وعلى الرغم من أن هذا المرض قاتل للغاية، إلا أنه نادر جدا، ولم يُكتشف سابقا إلا بعد بضع مرات من ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وفي مقاطعة بافاريا الألمانية تم الابلاغ عن حالتين أخريين من هذا الفيروس الذي أصاب البشر خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي المتوسط، تُبلغ ألمانيا عن إصابتين كل عام من مرض الحصان الحزين، على الرغم من أن الخبراء يفترضون أن عدد الحالات غير المبلغ عنها في البلاد قد يصل إلى 6 حالات سنويا. ووفقا لمكتب ولاية بافاريا للصحة وسلامة الغذاء، فقد تم الايبلاغ عن 7 إصابات بمرض الحصان الحزيت في جميع أنحاء ألمانيا في عام 2021، 5 منها في بافاريا.

أعراض مرض الحصان الحزين تشمل التهاب الدماغ

أما عن أعراض مرض الحصان الحزين، فإنه يمكن أن يُسبب التهابا في الدماغ بعد الإصابة، ما يؤدي إلى الوفاة في جميع الحالات تقريبا، في الوقت الذي يُعاني من نجوا من هذا المرض من أضرار طويلة الأمد، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

وقد ينتهي الأمر بالمصابين بمرض الحصان الحزين للإصابة بالتهاب السحايا، وهو عدوى تصيب الأغشية الواقية التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي.

ووفقا لهيئة الصحة البريطانية، يمكن أن يؤثر التهاب السحايا على أي شخص، ولكنه أكثر شيوعا عند الرضع والأطفال الصغار والمراهقين والشباب.

ويمكن أن يصبح التهاب السحايا خطيرا للغاية إذا لم يعالح بسرعة، وقد يسبب تسمم الدم الذي يهدد الحياة، ويؤدي لتلف دائم في الدماغ أو الأعصاب.