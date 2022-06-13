الإحصاء: 70 % من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين في 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2021 وتستهدف تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين والجنسيات المختلفة داخل مصر، وفقا للتصنيف الدولي.

63 براءة اختراع للمصريين في 2021

*البراءات الممنوحة:

- 508 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2021 بينها 63 للمـــصريين بنسـبة 12.4٪، 445 براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 87.6 ٪.

- 495 براءة عام 2020 بينها 65 للمصريين بنسبة 13,1%، 430 للأجانب بنسبة 86,9% بزيادة قدرها 2,6%.

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي

- 130 بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 25.6 ٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2021 11.5٪ للمـصريين، 88.5٪ للأجانب، يلى ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد 108 بـراءات اختــراع بنسبــة 21.3 ٪ «20.4 ٪ للمصـريين ، 79.6 ٪ للأجـانب»، ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد 90 بـراءة اختـراع بنســـبة 17.7٪ «12.2 ٪ للمصـريين ، 87.8٪ للأجـانب».

*البراءات الممنوحة للــدول

وتصدر المتقدمون من الولايـات المتحــدة الأمريكـية المرتبــة الأولى بإجمالي 96 بــراءة اخــتراع بنسـبة 18.9 ٪ وجــاء المتقدمون من مصر في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري 63 براءة اختراع بنسبة 12.4 ٪، وجاء المتقدمون من اليابان في المركز الثالث بإجمالي عدد 51 براءة اختراع بنسبة 10.0٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2021.

وأشار بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المصادر التي استقى منها الجهاز البيانات، بينها أكاديمية البحث العلمي من خلال، مكتب براءات الاختراع المصري، جهاز تنمية الابتكار والاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.