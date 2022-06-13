الذهب يواصل تراجعه في الأسواق.. ونصائح بالشراء وتجنب البيع

شهدت الصاغة انخفاضا ملحوظا في سعر الذهب، اليوم، مقارنة بالسعر المعلن، أمس، إذا سجل الذهب تراجعا على مدار 3 أشهر في الجرام الواحد عيار 21 وصل إلى أكثر من 250 جنيها، منذ بداية العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا وانعكس ذلك على أسعار الذهب في البورصات العالمية وأثر على الأسعار المحلية في مصر.

انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يونيه

جاء انخفاض سعر الذهب اليوم، ضمن أسعار تعاملات الذهب في الأسواق الآن، طبقا لقائمة الأسعار التي أعلنتها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، كالتالي:

** عيار 21 سجل سعر 999 جنيه.

** عيار 18 سجل سعر 856 جنيه.

** عيار 24 سجل سعر 1141.5 جنيه.

** عيار 14 سجل سعر 668 جنيه.

** الأوقية سجلت سعر 1855 دولار.

في السياق، أكد عدد من خبراء صناعة الذهب أن الوقت الحالي يعتبر مناسب تماما للشراء بالرغم من توالي الانخفاض الملحوظ في سعر جرام الذهب، موضحين أن شراء الذهب هو أكبر استثمار آمن بالنسبة لمن يريد شرائه كاستثمار، فيما أشاروا أيضا إلى أن الوقت مناسب أيضا بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج أو الخطوبة لشراء الشبكة.

فيما يعتير الوقت غير مناسب للبيع إلا إذا اضطرت الظروف لـ بيع الذهب لمن يمتلكه، طبقا لما أكدته الشعبة العامة للذهب سابقا بأن عملية بيع الذهب يجب أن تكون للضرورة القصوى تجنبا لحدوث أي خسائر.

وسجل سعر الذهب خلال شهر فبراير ومارس نحو 1250 جنيها الأمر الذي زاد من تخوف الكثيرين خاصة مع تردد أنباء عن تخطية مبلغ 1700 جنيه مع منتصف العام الجاري، فيما عكست المؤشرات هذه الأنباء ليسجل سعر جرام الذهب 1000 جنيه وينخفض 250 جنيها في غضون 3 أشهر.