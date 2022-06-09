مؤسسة دولية تحذر: تلميع الذهب يقلل من وزنه.. اعرف البديل

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال الاستثمار في الذهب وأبحاث وتقرير الذهب، إنه خلال الفترة الأخيرة ومع زيادة أهمية الذهب كوعاء ادخاري زادت الأسئلة حول كيفية الحفاظ على الذهب وعدم تضرره.

وأضاف التقرير الذي نشرته المؤسسة، أنه بالفعل هناك العديد من الممارسات التي يفعلها الأشخاص قد تضر بالذهب بشكل كبير.

وأشار إلى أن البعض يسألون حول ما إذا كان تلميع الذهب يضر به أو لا، ولكن الإجابة صدمت الكثيرين، إذ إنه بالفعل يتضرر المشغول الذهبي عند تلميعه عن طريق الاحتكاك بأحجار التلميع.

تلميع الذهب يقلل من وزن المشغولات.. اعرف البديل

ولفت التقرير إلى أن القطعة الواحدة من الذهب تفقد بعد التلميع حوالي 15-20 مليجرام في كل مرة يتم تلميعها فيها، وهو ما يترتب عليه فقد وزن كبير منها مع مرور السنين، والتلميع بشكل متكرر يفقد الذهب جزءًا من وزنه.

ارتداء الأساور مع بعضها يؤثر على وزن الذهب

وأوضح أن احتكاك المشغولات الذهبية ببعضها يؤدي لفقد الذهب بعض ذراته، فعندما ترتدي السيدات المشغولات الذهبية مع بعضها البعض، يتسبب ذلك في احتكاك بينها ويؤدي لفقد الأساور بعض ذراتها في الهواء أو على الأرض.

وأشارت إلى أن الاستحمام واستعمال المنظفات والبخار تؤثر على تفاعل الذهب بشكل أقل من الأمور السابقة، موضحة: إذا رغب الشخص في تلميع الذهب لا يفضل اللجوء إلى التلميع التقليدي بالاحتكاك، ولكن يفضل التلميع بالطلي بذهب عيار 21 لزيادة اللمعان، والمحافظة على وزن الذهب، أو عيار 24 وهذا يعطي المشغولات الذهبية لمعانًا أكثر.