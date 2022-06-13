سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 13-6-2022 في محلات الصاغة

تتجه أنظار المستثمرين وأيضا المقبلين على الزواج، اليوم الإثنين في بداية التعاملات الصباحية، إلى البورصات العالمية وأسواق المال، لمعرفة أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 13-6-2022.

وكانت أسعار الذهب شهدت تذبذبا واضحا مؤخرا، اتجه معظمه نحو الارتفاعات المتتالية، خاصة بعد رفع البنك الفيدرالي الفائدة بنصف نقطة، وتأثرًا بجائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

وفي هذا الصدد، نعرض ضمن الإخبارية التي تنشر للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب في بداية المعاملات اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو، أول أيام عمل البورصة الأسبوعية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة وسعر الذهب في أسواق المال، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 857 جنيهًا للبيع، و862 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1000 جنيه للبيع، و1006 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1143 جنيهًا للبيع، و1150 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين لنحو 8000 جنيه للبيع، و8048 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم، 1142857 جنيها للبيع، و1149714 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو في أسواق المال، نحو 845.12 جنيه، بما يعادل 45.17 دولار، ووصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7888 جنيها، بما يعادل 421.63 دولار، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1127 جنيها، بما يعادل 60.23 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 985.98 جنيه، بما يعادل 52.70 دولار.