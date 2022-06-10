سعر الذهب اليوم.. خبير يوضح العوامل المؤثرة في حركة الذهب: لن يتراجع

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية، واستفاد عدد كبير من هذه القفزات في سعر جرام الذهب الذي تخطى حاجز 1200 جنيه في الفترات السابقة للجرام عيار 24، فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 994 جنيها للجرام.

أسعار الذهب لن تتراجع

يقول مهند ياقوت إن رغم التوقعات بتراجع أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لن يكون هناك تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل.

أولاً: سعر الذهب محلياً يعتمد على سعر صرف الدولار الأمريكي.

من العوامل التي تتحكم في سعر الذهب العالمي هو سعر صرف الدولار الأمريكي، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه بشكل طفيف.

ثانياً: غياب الرقابة على عمليات تسعير الذهب

تابع الخبير الاقتصادي، أن من بين الأسباب التي تؤثر على أسعار الذهب المحلي أيضًا الغياب الواضح للرقابة على عمليات تسعير الذهب من قبل التجار والصاغة في مصر.

ثالثاً: توقعات أسعار الفائدة

فيما أوضح ياقوت، أنه على عكس الذهب الذي يعاني من بعض الضغوطات البيعية خلال الفترة الحالية، وبرغم التوترات الجيوسياسية المستمرة ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن العامل المؤثر الأهم حالياً هي توقعات رفع الفائدة من كل البنوك المركزية حول العالم.

ورغم أن المعدن الأصفر هو أداة للتحوط ضد التضخم، ولكن في ظل التحركات القوية من صناع السياسة النقدية حول العالم لمكافحة التضخم، لا تتوقع الأسواق استمرار مستويات التضخم في التسارع ولكن وعلى العكس لا بد وأن تشهد قليلاً من التباطؤ خلال الفترات المقبلة وهو ما يضغط على أسعار الذهب عالمياً.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يشهد إقبالا من قبل الكثير، نحو 994 جنيهًا للبيع، و998 جنيها للشراء.

وسجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تسارع بشكل غير متوقع إلى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى معدل منذ 41 عاما تقريبا، وجاءت الأرقام على خلاف التوقعات التي رجحت أن يبلغ المعدل 8.3%.