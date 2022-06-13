حبس «مرات الأب» المتهمة بقتل ابنة زوجها ضربا بسبب «الغيرة»

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمة بقتل الطفلة «فرحة» في بني سويف، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لحين استكمالها، بعد أن اتهم الأب زوجته، بقتل ابنته من زوجة أخرى، باعتدائها بالضرب عليها بسبب غيرتها منها، مؤكدا أنّها اعتادت الاعتداء على الطفلة.

حيلة المتهمة للهروب من جريمتها

وأوضحت النيابة العامة، في بيان عنها، أنّها تلقت الجمعة الماضي، بلاغا بوصول جثمان الطفلة فرحة (4 أعوام) إلى المستشفى، حيث قرر والدها أنّه انصرف من المنزل لأداء صلاة الجمعة وتركها مع زوجته، حتى أخبرته الأخيرة بمعاناة الطفلة من ضيقٍ في التنفس، فعاد ليجدها قد فارقت الحياة.

معاينة موقع الجريمة

وتابعت النيابة العامة، أنّ وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان في مكتب النائب العام، رصدت تداول أخبار بشأن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت التحقيق، وانتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبيّن خروج إفرازات من فم الطفلة مختلطةً بدم، كما عاينت المنزل المذكور.

استجواب المتهمة

وأضافت النيابة العامة، أنّها استجوبت والد الطفلة فيما نُسب إليه من قتلها، فأنكر، ثم استجوبت زوجته فأنكرت ما نُسب إليها من اتهام بقتل الطفلة المجني عليها، وقرّرت أنّها بعد انصراف زوجها من المنزل فُوجئت بالمجني عليها تعاني من ضيق بالتنفس، بعد اختناقها بما تناولته من طعام، ونفت علمها بسبب وفاتها.

وبيّنت النيابة العامة، أنّها انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، لبيان سبب وكيفية وفاتها، وكلّفت الشرطة بالتحري بشأن الواقعة، فتوصلت إلى أنّ المتهمة «زوجة والد الطفلة»، اعتدت عليها بالضرب ما أسفر عن وفاتها، كما أقرت بانتفاء صلة والدها بالواقعة.

محاكاة الجريمة

وأكملت النيابة في بيانها، أنّها أعادت استجواب المتهمة، فاعترفت باعتدائها على الطفلة بالضرب، معلّلة ذلك بأنّها لم تستجب لندائها، ما أسفر عن وفاتها، موضحة أنّ النيابة أجرت محاكاة في محل الواقعة، فيما نُسب إليها من اتهامات، وبمواجهة والد الطفل بما أسفرت عنه التحريات، اتهم زوجته بقتل ابنته ضربا، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.