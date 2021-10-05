فرحة بصدور حكم إعدام قاتل الطفلة ريماس.. ووالدها: بنتي ارتاحت في قبرها

ضجت قاعة محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بهتافات «يحيا العدل»، اليوم، فور النطق بحكم إعدام قاتل الطفلة «ريماس محمد عبد الرازق»، 8 سنوات، بمنطقة منشية السيد محمود، بدكرنس يوم 6 أبريل الماضي، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الشرعي في قرار إعدام المتهم عبد العظيم محمد أحمد، 43 سنة، حداد، بعد استدرجه الطفلة المجني عليها إلى شقته وعندما حاول هتك عرضها صرخت الطفلة فطعنها 6 طعنات بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .

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والد الطفلة ريماس:«بالي ارتاح بعد الحكم»

وقال محمد عبد الرازق، والد الطفلة ريماس، «اليوم فقط ربنا فرًح قلبي بالحكم بإعدام القاتل بعد 6 شهور من ارتكاب الجريمة، بعد أن احترقت قلوبنا حزنا على وفاة ابنتي ريماس، وأشكر القضاء المصري العادل وكل من وقف بجوارنا، وكنت منتظر الحكم بفارغ الصبر، وأنا هديت بعد الحكم، والحمد لله أخذنا حقها.. كنا لا ننام طوال هذه الفترة».

وأضاف والد الطفلة ريماس لـ«الوطن»: «ارتحت اليوم بما فيه الكفاية، وبنتي هديت في قبرها، بعدما أخذ بحقها القضاء العادل».

محامي أسرة الطفلة ريماس: الحكم صدر خلال 3 جلسات فقط

وقال محمد عبد اللطيف، محامي أسرة الطفلة ريماس، إن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمها اليوم بإعدام قاتل الطفلة المدعو «عبد العظيم محمد أحمد قاسم»، بإجماع الآراء وذلك في ثالث جلسة لمحاكمته.

وأضاف أن المحكمة فصلت في القضية خلال 3 جلسات فقط ففي الجلسة الأولى لم يحضر المتهم من محبسه، وفي الجلسة الثانية استمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المدعين بالحق المدني، لتصدر حكمها في نفس الجلسة بإحالة أوراق المتهم إلى فضية المفتي، واليوم كانت الجلسة الثالثة والتي صدر الحكم بإجماع الآراء بإعدام قاتل الطفلة ريماس.

وأشار إلي أن الطفلة ريماس البريئة راحت ضحية غدر عندما توجهت لشراء الخبز من الفرن المجاور لمنزلها وتربص بها المتهم واستدرجها إلى منزله بحجة إعطائها حلوى، مستغلا حداثة سنها وحاول اغتصابها إلا أنها صرخت فكتم أنفساها وطعنها 6 طعنات وألقى بالجثة على السلم، وتمكنت مباحث دكرنس من إلقاء القبض على المتهم وتحريز كافة أدوات الجريمة وقام المتهم بالمعاينة التصويرية وسمعنا اليوم الحكم العادل، وهو إعدام قاتل الطفلة ريماس.

وصدر حكم إعدام قاتل الطفلة ريماس برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي في القضية التي تحمل رقم 4473 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 542 لسنة 2021 و883 لسنة 2021 كلي شمال الدقهلية.