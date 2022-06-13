إحالة أوراق قاتل نجلي شقيقه في كفر الشيخ للمفتي.. ضربهم بالنار

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، إحالة المتهم بقتل شقيقين (نجلي شقيقه)، مقيم في قرية دمرو، التابعة لمركز سيدي سالم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت هيئة المحكمة دور انعقاد 14 يوليو المقبل للنطق بالحكم على نجله المتهم معه في نفس القضية.

هيئة المحكمة استمعت لدفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني

استمعت هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ إلى مرافعة دفاع المتهمين وكذلك المدعين بالحق المدني.

وواجه المتهمان «محمد .ع»، 48 عامًا، ونجله «أحمد»، 19 عامًا، اتهامات بقتل نجلي شقيق المتهم الأول بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههما، وهما عبد المجيد أحمد الحنفي وشقيقه «السيد»، ويقيمان بقرية الغبايشة بدائرة مركز سيدي سالم، وذلك بسبب الخلاف على مزرعة سمكية وميراث.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد اعترافهما

وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في اليوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، قتلا المجني عليهما، نجلي شقيق الأول، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما، إثر خلافات معهما على الإرث، وذلك داخل مزرعة سمكية.

جاءت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بسبب مشاجرة نشبت بينهما وبين نجلي شقيق الأول وأبناء عم الثاني، انتهت بمصرع شقيقين، وهما المجني عليهما وإصابة والديهما، وفق تحريات المباحث.