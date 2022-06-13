توريد 94 ألف طن قمح بسوهاج منذ بدء الحصاد حتى اليوم

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 94 ألف و914 طن و610 كيلو من الأقماح حتى اليوم، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين مديريات التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية لتقديم الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

متابعة موقف توريد الأقماح

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتمع مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع .

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 86 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقع تخزيني على مستوى وأنحاء المحافظة.

إحكام الرقابة والسيطرة على تداول وتوريد الأقماح

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على تشديد الإجراءات، وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماح، والتنسيق بين مديريات الزراعة، والتموين، ومباحث التموين؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ لضوابط التوريد، موجها بتكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد، ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح، وتوريدها إلى شون وصوامع المحافظة.