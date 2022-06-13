محمد سيد بشير يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للتسمم

طمأن السيناريست محمد سيد بشير جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرض للتسمم، بسبب تناول فاكهة فاسدة.

تطورات الحالة الصحية لـ محمد سيد بشير

وقال محمد سيد بشير لـ «الوطن»: الحمد لله خرجت من المسشتفي، وصحتي أحسن، ووجه الشكر لكل من سأل عنه من مرضه .

ونشر السيناريست محمد سيد بشير على ستوري الخاص لصفحته الشخصية على «فيس بوك»، صوره له داخل المستشىفى بعد تعرضه للتسمم وكتب قائلًا: «صباح الخير خدوا بالكم من أكل الفاكهة جدًا، تسمم حاد ومحجوز في المستشفى من إمبارح».

آخر أعمال السيناريست محمد سيد بشير

آخر أعمال السيناريست محمد سيد بشير، كان فيلم «العارف»، بطولة أحمد عز ومحمود حميدة وأحمد فهمي ومصطفى خاطر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء.

كما قدم السيناريست محمد سيد بشير فيلم هروب إضطراري بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومصطفى خاطر وغادة عادل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

معلومات عن محمد سيد بشير

هو كاتب سيناريو مصري، مواليد القاهرة، تخرج من كلية تجارة شعبة محاسبة والتحق بالعمل بمجال البورصة بأحدي الشركات الكبري ثم انتقل للعمل بمجال البنوك قبل أن يحترف الكتابة في عام 2014 .

عُرف بشير بتقديمه لأعمال تميل للتشويق والأكشن من ضمنها «هروب إضطرارى وسبع أرواح.. وغيرها»، وعمل مع عدد من المخرجين منهم محمد سامي، طارق رفعت، أحمد خالد موسي.