«الداخلية» تواصل ترسيخ أطر التعاون الأمني مع نظرائها في الدول الأفريقية

تؤمن وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان وتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

مبنى الزيارة والاستقبال الخارجي لأهالي النزلاء

وضمن هذا الإطار، استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفداً ضم عدد من ممثلي وزارتي «الداخلية – الخدمات التصحيحية»، المعنية بإدارة مؤسسات الإصلاح والتهذيب بدولة جنوب أفريقيا، حيث تفقدوا خلال الزيارة مبنى الزيارة والاستقبال الخارجي لأهالي النزلاء ومبنى القيادة المركزية والمركز الطبي والعيادات الخارجية.

كما تم المرور على مركز إصلاح وتأهيل «نساء»، وشملت الزيارة «مبنى التأهيل الفني والتعليم المهني والذي يضم فصول تعليمية والهوايات والرسم والتدبير المنزلى والمشغولات اليدوية».

الإمكانات المتوفرة لتقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء

وتفقد الوفد عدد من مرافق المركز أبرزها «الصوب الزراعية – الإنتاج الداجني والحيواني والمجزر الآلي – مصنعي العلف والأثاث الخشبي – معرض المنتج النهائي للأثاث الخشبي- أماكن الشعائر الدينية»، وتم الإطلاع على جانب من الإمكانات المتوفرة لتقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء.

يأتى ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية «المعيشية، الصحية، الإجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية»، خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه في المجتمع بصورة إيجابية.

وفى سياقٍ متصل وإداركاً بأهمية الدور التكاملي والريادي لمصر لدى الأشقاء من الدول الأفريقية، استقبل قطاع الخدمات الطبية وفدا من وزارة الداخلية السودانية للاستفادة من التجربة المصرية المتصلة بإدارة المؤسسات العلاجية الشرطية والإضطلاع على أحدث الأساليب والمعدات والأجهزة الطبية، حيث تفقد الوفد خلال الزيارة عدد من المراكز الطبية التابعة لوزارة الداخلية من بينها «مستشفى مدينة نصر – المجمع الطبى بالقاهرة الجديدة – أحد مراكز العلاج الطبيعى بمدينة السادس من أكتوبر».

يأتى ذلك إتساقاً مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في إحدى محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة.