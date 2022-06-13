طارق الشناوي عن مشاركة نبيلة عبيد لسعد لمجرد: جريئة وعندها وعي

أشاد الناقد طارق الشناوي بترحيب الفنانة نبيلة عبيد بمشاركة المطرب سعد لمجرد في كليبه الأخير، بعد أن اختارها لتشاركه في أحدث أعماله الغنائية، وقال «الشناوي» لـ«الوطن»: «فكرة جريئة وجديدة من الفنانة نبيلة عبيد أن تظل موجودة مع جيل جديد وناجح مثل المطرب سعد لمجرد، لديها إدراك ووعي بأن تكون تاركة الباب لكل الأجيال، وأتوقع نجاح ذلك العمل».

وأشاد «الشناوي» باختيار سعد لمجرد لـنبيلة عبيد قائلاً: «لديه خبرة وثقافة واسعة، خاصة باختياره الفنانة السورية منى واصف باعتبارها أسبق زمنياً، كما أن القضايا المرفوعة ضده بسبب الاعتداءات الجنسية لم يُحكم فيها، ولكنه مطرب ناجح وله جمهور كبير».

نبيلة عبيد ترحب بمشاركة سعد لمجرد

وكان المطرب المغربي سعد لمجرد اختار الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، لتكون بطلة أحد كليباته الغنائية، وذلك ردًا على سؤال خلال برنامج تليفزيوني بشأن اختياره لـ3 نجمات لهذا الأمر، وانحاز بدوره لوالدته، والفنانة منى واصف، ونبيلة عبيد.

وأشادت الفنانة نبيلة عبيد بصوت المطرب المغربي سعد لمجرد، وقالت لـ«الوطن»: «سعد لمجرد صوته حلو ومحترم أنه طلع في أحد البرامج واختار 3 أشخاص ليكونوا أبطال كليباته، وقال والدتي ثم الفنانة العظيمة منى واصف ونبيلة عبيد، شوف احترامه رجع مرة تانية وقال مدام نبيلة عبيد»، وأضافت: «لا أمانع بالمشاركة في فيديو كليب مع سعد لمجرد، ولكن بشرط أن تكون الكلمات التي تتضمنها الأغنية مناسبة لي».

سعد لمجرد يختار نبيلة عبيد نجمة كليبه

وكتبت نبيلة عبيد، تعليقًا على الفيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «الجمال عدى الكلام، وسعد لمجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الخطوط، ما يسعدني باحترامه ومحبته، طبعًا أحب أكون في فيديو كليب تغني فيه، لو وجودي متوظف فنيًا، خاصة أنا ممن يحبون أغانيك، وربنا معاك دايمًا ويوفقك».