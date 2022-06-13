نبيلة عبيد: لا أمانع مشاركة سعد لمجرد في فيديو كليب

نبيلة عبيد للوطن صوت سعد لمجرد حلو وليس لدي مانع ان اشاركة كليب يكون كلامه يناسبني

أشادت الفنانة نبيلة عبيد بصوت المطرب المغربي سعد لمجرد، الذي أعلن منذ أيام، اختيارها كبطلة لأحد كليباته، وذلك في تصريحات تليفزيونية على الهواء مباشرة.

نبيلة عبيد: صوت سعد لمجرد حلو

وقالت الفنانة نبيلة عبيد إلى «الوطن»: «سعد لمجرد صوته حلو ومحترم أنه طلع في أحد البرامج واختار 3 أشخاص ليكونوا أبطال كليباته، وقال والدتي ثم الفنانة العظيمة منى واصف ونبيلة عبيد، شوف احترامه رجع مرة تانية وقال مدام نبيلة عبيد».

وأضافت نبيلة عبيد: «أنا عن نفسي لا أمانع بالمشاركة في فيديو كليب مع سعد لمجرد، ولكن بشرط أن تكون الكلمات التي تتضمنها الأغنية مناسبة لي».

سعد لمجرد يختار نبيلة عبيد نجمة كليبه

وكان المطرب المغربي سعد لمجرد، اختار النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، لتكن بطلة أحد كليباته الغنائية، وذلك ردًا على سؤال خلال برنامج تليفزيوني بشأن اختياره لـ3 نجمات لهذا الأمر، وانحاز بدوره لوالدته، والفنانة منى واصف، ونبيلة عبيد.

وكتبت نبيلة عبيد تعليقًا على الفيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «الجمال عدى الكلام، وسعد لمجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الخطوط، ما يسعدني باحترامه و محبته، طبعًا أحب أكون في فيديو كليب تغني فيه، لو وجودي متوظف فنيًا، خاصة أنا ممن يحبون أغانيك، وربنا معاك دايما ويوفقك».