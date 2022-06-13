نبيلة عبيد: رحلتي لا يعرفها كثير من الناس.. أفكر في الإذاعة منذ 3 أعوام

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، تفاصيل خطوتها في توثيق رحلتها الفنية من خلال إذاعة القاهرة الكبرى، إذ ذكرت أن البرنامج سيكون عنوانه «مع نبيلة» وسيتناول بدايتها منذ الطفولة وأيام الدراسة والمدرسة، ومحبتها للسينما، ورحلة ترددها على السينما منذ نعومة أظافرها، كونها كانت هواية بالنسبة لها منذ مرحلة الطفولة، «مفيش حاجة شغلتني منذ طفولتي عن هدفي وهو إزاي أبقى ممثلة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة قناة «أون».

الحرص على قراءة السيرة الذاتية لكبار الفنانين

وأضافت «عبيد»، خلال مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها دائما كانت تحرص على قراءة السيرة الذاتية لكبار الفنانين من أجل أن تتعلم كيف وصلوا لهذا النجاح الباهر، «كنت بفكر زيهم وفي نفس اتجاهاتهم، مع الحفاظ على دراستي وحرصت على الاتجاهين سويًا»، موضحة أنها ظلت بهذا الشغف حتى التقت المخرج عاطف سالم، والمخرج والمنتج القدير حلمي رفلة، فضلًا عن شركات توزيع أخرى مثل دولار فيلم، « كل هؤلاء وقفوا بجواري».

رحلتها التي لا يعرفها الكثير من الناس

وعن البرنامج، أوضحت الفنانة نبيلة عبيد، أنها ستتناول رحلتها التي لا يعرفها الكثير من الناس، وكيفية تحضير النجم وتأهيله للاستمرار لفترة طويلة كفنانة ونجمة، «مش مجرد فنانة تطلع فيلم وتختفي»، كما أنها ستحكي خلال برنامجها عن كل الشخصيات التي وقفت معها وساندتها في كل أعمالها، مثل «رابعة العدوية وكيفية الإلقاء والمناجاة»، موضحة أنها لجأت إلى الإذاعة كونها كانت تفكر في ذلك منذ 3 سنوات، لكن الفرصة جاءت الآن، «الآن سوف أحكي بطبيعتي وبأريحية شديدة».