بعد أسبوعين.. فيلم «فارس» يحقق نصف مليون جنيه فقط في دور العرض

حقق فيلم «فارس» ما يقرب من 548 ألف جنيه، منذ طرحه بدور العرض منذ أسبوعين، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم فارس

تدور قصة الفيلم الأساسية حول شخصية «فارس»، الذي يجسده أحمد زاهر، و«وعد» التي تؤدي دورها الفنانة إيمان العاصي، ورجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يظهر بجانب الشر في العمل؛ إذ يعاني من مشكلات نفسية، ويقهر «زاهر» خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه،.

ويحمل الفيلم قصصا إنسانية تدور في سياق الأكشن والإثارة والغموض.

أحمد زاهر يحضر العرض الخاص لفيلمه فارس

وحرص الفنان أحمد زاهر على حضور العرض الخاص للفيلم، وكذلك جميع أبطاله، بالإضافة إلى أنه يشارك الجمهور مقاطع من حضورهم إلى السينمات، والتفاعل مع الأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل اسم «أنا تمام»، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وفيلم «فارس» من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وبطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك.

أحمد زاهر يجري جولة في السينمات

وقرر الفنان أحمد زاهر أن يجري جولة في السينمات، ويعلن عن خطته لمشاهدة الفيلم عبر حسابه على موقع «انستجرام»، خلال الأسبوع الأول، بعد عرضه في أكثر من 6 سينمات.

أغنية أنا تمام

وطرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي أغنية «أنا تمام»، من فيلم «فارس»، لمطرب الراب شاهين، على جميع المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من غناء وكلمات وألحان شاهين.