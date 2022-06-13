الوزير يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير وتوسعة طريق «وادي النطرون - العلمين»

تواصل وزارة النقل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.

تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين

وضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الانتهاء من الطريق الرئيسي بمشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم أوائل شهر أغسطس 2022 وطريقي الخدمة قبل نهاية العام الحالي لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وفي هذا الإطار، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء حسام الدين مصطفى، جولة تفقدية في مواقع العمل بالطريق الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، حيث يشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه، 5 حارات رئيسية و3 حارات لخدمة حركة النقل والشاحنات.

إنشاء عدد 10 كباري علوية

كما تابع الوزير خلال جولته أخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ الأعمال الصناعية والتي تشمل إنشاء عدد 10 كباري علوية بالإضافة إلى توسعة 2 كوبري سطحي وذلك لإلغاء الدورانات السطحية ومخطط الانتهاء من الكباري قبل نهاية العام مع طريقي الخدمة ليكون الطريق طريقا حرا بدون دورانات سطحية أو تقاطعات.

ووجه الوزير بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم العمل في كافة قطاعات المشروع بالتوازي وتكثيف العمل في كافة القطاعات على مدار الساعة وعدم تأثير أعمال التوسعة والتطوير على انسيابية الحركة المرورية وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية، والعواكس الأرضية بطول الطريق.

وشدد الوزير على رؤساء الشركات المنفذة للمشروع بالانتهاء من المشروع في الموعد المخطط مؤكدا أنه غير مسموح لأي شركة بالتأخير يوم واحد خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالي، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالي، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة والتي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.