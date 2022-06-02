وزير النقل: وضعنا اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، انتهت من وضع اللمسات النهائية لبدء تشغيل القطار الكهربائي الخفيف «lrt» (عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة)، أمام الركاب، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي مستمر، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على العاملين والمهندسين والفنيين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال أيام

وقال «الوزير»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بشكل رسمي أمام الركاب خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن المشروع سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأن الوزارة ستعمل على التوسع في مثل هذه المشروعات، لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري، علاوة على تنفيذ القطار الكهربائي السريع لتقليل زمن الرحلة للركاب المسافرين.

شركة فرنسية تدير القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح وزير النقل، أن شركة «Ratp» الفرنسية ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي الخفيف دون التدخل في تحديد سعر التذكرة، منوهاً إلى أن الشركات المصرية هي التي قامت بأعمال تنفيذ القطار الكهربائي، مؤكداً أن محطة عدلي منصور أضخم محطة مركزية في الشرق الأوسط، وستضم جميع وسائل النقل التبادلي، حيث تضم القطار الكهربائي والمترو وأتوبيسات «brt» وأتوبيسات الربط مع المطار.

3 آلاف جنيه أقل مرتب لأي عامل في القطار الكهربائي

وأضاف كامل الوزير، أن العاملين في مشروع القطار الكهربائي الخفيف سيحصلون على مرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه، ولكن سيعملون «ليل نهار»، وأن أقل مرتب سيكون 3 آلاف جنيه، موضحاً أن جائحة فيروس كورونا منذ ظهورها في 2020، لم تؤثر على تنفيذ المشروع، وأن المشروع تم إنجازه بشكل يرضي الراكب المصري، وأن الوزارة دائماً تعمل على توفير متطلبات المواطن المصري، لتقديم خدمات أوروبية له على أرض مصرية، وإن القطار الكهربائي الخفيف سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر.