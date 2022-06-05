وزير النقل يطمئن على التجهيزات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي

اطمأن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على جاهزية المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والتشغيل التجريبي له، من خلال متابعة تشغيل القطارات دون ركاب، والاطمئنان على نظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وجاهزية القضبان وجميع مرافق المحطات والتجهيزات النهائية، قبل تشغيله أمام الركاب بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وضعنا اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وضعت اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف أمام الركاب، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيله خلال الأيام المقبلة، موضحا أن القطار الكهربائي سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسيكون نقلة هائلة كبيرة في وسائل المواصلات داخل مصر.

وزير النقل يتفقد أرصفة محطات القطار الكهربائي الخفيف

وتفقد كامل الوزير أرصفة محطات والساحة الخارجية والداخلية وأماكن توزيع ماكينات إصدار التذاكر الإلكترونية (TVM) لتسيير وسهولة حصول الركاب على التذاكر، داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك آليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائي الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعي الأخرى، حيث ستكون محطة عدلي منصور مركزية تبادلية بين عدد كبير من وسائل النقل، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى محطة لأوتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري.

وصول 22 قطارًا للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح وزير النقل أنه تم توريد 22 قطارًا للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، وأن العاملين في مشروع القطار الكهربائي الخفيف سيحصلون على مرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه، ولكن سيعملون «ليل نهار»، وأن أقل مرتب سيكون 3 آلاف جنيه، منوها أن جائحة فيروس كورونا منذ ظهورها في 2020، لم تؤثر على تنفيذ المشروع، وأن المشروع تم إنجازه بشكل يرضي الراكب المصري، وأن الوزارة دائمًا تعمل على توفير متطلبات المواطن المصري لتقديم خدمات أوروبية له على أرض مصرية، وأن القطار الكهربائي الخفيف سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر.