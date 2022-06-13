خطوات اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2022.. آخر موعد للتقديم 16 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ غداً الثلاثاء وتستمر حتي يوم الخميس 16 يونيو الجاري، مؤكدة أنّه لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين في المدارس، إلا طبقا للحالات المسموح لها بالاعتذار.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، في المقرات المحددة من جانب المديريات التعليمية، التي تعلنها كل محافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية المعلمين من فيروس كورونا المستجد.

الحالات المسموح لها تقديم اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2022

- الحالات المرضية.

- رعاية طفل رضيع حتى عامين.

- وفاة الزوج.

- عمل الزوج بمنطقة نائية.

- سفر الزوج للخارج.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما).

الأوراق المطلوبة لتقديم الاعتذارات لامتحانات الثانوية العامة

- تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية بالحالة المرضية.

- صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل تؤكد وجود طفل رضيع.

- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

- في حالة سفر الزوج يتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- في حالة مرض الزوج أو رعاية أبناء معاقين تقديم طبي معتمد.

- في حالة ندب الزوج والزوجة للامتحانات، يتم تقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) وإقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر.