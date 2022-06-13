اعتماد تنسيق الثانوية العامة في البحيرة بحد أدنى 235 درجة

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قبل قليل، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022/2023، بحد أدنى 235 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد الطلاب الناجحين هذا العام في الشهادة الاعدادية بلغ 81713 طالبا وطالبة.

وأضاف «الديب» أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي حاليا 526 في كثافة 50 طالبا باجمالي عدد 28100 طالبا وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصـف الأول الثانوي هي 235 درجة وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة.