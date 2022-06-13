«التعليم» تعلن تصويبات كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصويبات مجلد المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحة عبر موقعها الإلكتروني، أن مجلد المفاهيم يمكن الاطلاع عليه سواء بصيغة الـ«pdf»، أو تفاعلي كفيديو، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها.

ويمكن تحميل تصويبات مجلد المفاهيم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

تصويبات مجلد المفاهيم تشمل الآتي

- تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمى علوم

- تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمى رياضيات

- ملحق مفاهيم اللغة الالمانية

- ملحق مفاهيم اللغة الابطالية

- ملحق مفاهيم اللغة الاسبانية

- مجلد مفاهيم الشعبة الادبية

- مجلد مفاهيم شعبة علمي رياضيات

- مجلد مفاهيم شعبة علمي علوم

- ملحق تفاعلي لمفاهيم اللغة الالمانية

- ملحق تفاعلي لمفاهيم اللغة الإيطالية

- ملحق تفاعلي لمفاهيم اللغة الاسبانية

- مجلد تفاعلي لمفاهيم الشعبة الادبية

- مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي رياضيات

- مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي علوم

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة هو نسخة رقمية من مجلد سوف تطبعه الوزارة ولا توجد أشكال أخرى مثل كتيب لكل مادة.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تسليم الطالب المجلد الكامل لكل المواد أثناء الامتحان ويتركه في المدرسة بعد انتهاء الامتحان ولا يأخذه إلى المنزل ويجده في الامتحان التالي وهكذا ويتركه في المدرسة بعد انتهاء الامتحانات لأن الوزارة سوف تستخدمه في الأعوام التالية.

وأشار الوزير إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد بنظام البابل شيت ورقياً في المدارس وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على نمط الأسئلة الموضوعية وكيفية الإجابة عليها.