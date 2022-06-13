تنسيق مدارس خدمات الثانوية العامة بالجيزة 2022.. والحد الأدنى 140 درجة

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2022، عبر مؤشر البحث «جوجل» عن تنسيق مدارس خدمات الثانوية العامة بالجيزة، بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحد أدني 220 درجة لتنسيق القبول في الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2022/2023.

تنسيق مدارس خدمات الثانوية العامة بالجيزة

تنسيق القبول بفصول الثانوية العامة الخدمات 140 درجة.

تنسيق القبول في الثانوية العامة المنازل 140 درجة.

تنسيق القبول بالثانوي الخاص 140 درجة.

تنسيق القبول في الثانوي الصناعي خدمات 165 درجة.

تنسيق القبول في الثانوي الفندقي خدمات 165 درجة.

تنسيق القبول في الثانوي تجاري خدمات 140 درجة

تنسيق القبول في الثانوي زراعي خدمات 140 درجة.

تنسيق القبول بمدارس الثانوي التجاري 2022

- 190 درجة لمدارس إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة.

- 190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية، والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات.

- 190 درجة لمدرسة الأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة.

- تنسيق القبول بـ مدارس الثانوي التجاري 180 درجة لمدارس منشأة القناطر التجارية المشتركة ومزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين والعياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بمركز العياط والشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية وأطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل التجارية بأطفيح وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

- 140 درجة لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

- 180 درجة لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة.

- 180 درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.

تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفندقي 2022

- 230 درجة للهرم الفندقية الرسمية.

- 205 درجات للهرم الفندقية المهنية.

- 190 درجة للشيخ زايد الفنية المتقدمة وأكتوبر الفنية المتقدمة بنظام 3 سنوات