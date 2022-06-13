التعليم تعلن مقار اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2022.. من 14 إلى 16 يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالجيزة، مقار اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تبدء غدا الثلاثاء 14 يونيو وتستمر حتي 16 من نفس الشهر، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجراءات استلام خطاب الندب والافادة

وقالت مديرية التربية والتعليم في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أنه يتم استلام خطاب الندب والافادة في اليوم التالي الساعة 12 ظهرا - مقر إدارة الاعتذار شمال الجيزة «منشأة القناطر- أوسيم- شمال الجيزة - الوراق- العجوزة- بولاق الدكرور» يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بمدرسة امبابة الثانوية العسكرية والعنوان شارع ترعة السواحل أمام مصنع الشوربجي.

مقر إدارة الاعتذارات جنوب الجيزة

مقار إدارة الاعتذارات جنوب الجيزة: «الدقي - جنوب الجيزة- الهرم العمرانية- كرداسة - الشيخ زايد- أكتوبر- الواحات البحرية» يوم الاربعاء 15 يونيو 2022 بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد - العنوان شارع جامعة القاهرة بجوار مدرسة السعيدية.

مقر الاعتذارات بإدارات «أبو النمرس - الحوامدية - البدرشين- العياط - الصف - أطفيح» يوم الخميس 16 يونيو بمدرسة السلام منيل شيحة - العنوان طريق أسيوط الزراعي منيل شيحة.