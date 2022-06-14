أولى حلقات «مع نبيلة عبيد» على إذاعة القاهرة الكبرى يوليو المقبل

قال المخرج محمد تركي، إنه ما زال يواصل تسجيل برنامج «مع نبيلة عبيد»، تمهيدًا لانطلاق أولى الحلقات، في شهر يوليو المُقبل، عبر إذاعة القاهرة الكبرى، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال هذا البرنامج بشكلٍ أسبوعي.

وقال محمد تركي، لـ«الوطن»، إنّ الفنانة نبيلة عبيد، لديها حماس كبير تجاه هذا البرنامج، والذي يُعد أولى تجاربها في الإذاعة بشكلٍ عام، والتي ستروي من خلاله سيرتها الذاتية وذكرياتها مع أبرز الأعمال الفنية، لافتًا إلى أنّ البرنامج سيُعرض بشكلٍ أسبوعي، فيما تصل مدة الحلقة إلى نصف ساعة تقريبًا.

محمد عبد العزيز: أتشرف بمحاورة نبيلة عبيد عن سيرتها الفنية

ومن جهته، أعرب الإذاعي محمد عبد العزيز، بمحاورته الفنانة نبيلة عبيد، في برنامجها الجديد، والتي سينفرد بسيرتها الذاتية لأول مرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «معنا أسبوعيًا على راديو القاهرة 102.2 FM في حلقات حصرية أسبوعية يخرجها الصديق محمد تركي، وأتشرف بأن أحاورها في كل ما يتعلق بمسيرتها الفنية وسيرتها الذاتية».

وحرص الإذاعي محمد عبد العزيز، على توجيه الشكر إلى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، قائلًا: «شكرًا على ثقة أ.محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة، و أ.منال هيكل رئيس الشبكة الإقليمية ونتمنى أن نسعد جمهورنا الكبير على مدار الحلقات».

نبيلة عبيد: سأتحدث عن أمور فنية كثيرة متعلقة بي

وكانت الفنانة نبيلة عبيد، قد كشفت مؤخرًا عن تفاصيل برنامجها الجديد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «هتكلم عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير حتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم».