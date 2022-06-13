ليتوانيا تخطط للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية بحلول 2024

قال جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا، إنّ بلاده تسعى للاستغناء عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2024، بحسب ما أفاد موقع «العربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

ليتوانا والغاز الروسي

وجمهورية ليتوانيا إحدى دول منطقة البلطيق، وعضو في الاتحاد الأوروبي، وإحدى أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي، كما أنّ لديها حدودا مع مقاطعة وكالينينجراد إحدى المقاطعات الروسية في الجنوب الغربي.

عقوبات اقتصادية على روسيا

واتخذت ليتوانيا العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت شهرها الرابع، وكان آخرها ما أعلنته قبل قليل، بشأن التقليل تدريجياً إلى حد الاستغناء بحلول عام 2024.