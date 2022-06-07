ليتوانيا تطالب بإدراج الغاز ضمن حزمة العقوبات السابعة على روسيا

قال الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، اليوم، إنّ حزمة العقوبات السابعة الأوروبية على روسيا يجب أن تشمل حظر الغاز، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

5.4 مليار يورو للغاز البديل

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Welt am Sonntag الأسبوعية، نقلا عن ممثلين عن الصناعة، أنّ العقوبات الروسية ضد غازبروم جرمانيا والشركات التابعة لها، قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز 5 مليار يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنويًا لدفع ثمن الغاز البديل.

البحث عن بديل للطاقة الروسية

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في وقت سابق، إنّ فرنسا تجري محادثات مع الإمارات العربية المتحدة، بشأن إمدادات النفط والديزل، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على بدائل لمصادر الطاقة الروسية.