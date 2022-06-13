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الجالية المصرية بالبحرين: سعداء بإعلان موعد مؤتمر «الكيانات بالخارج 3»

رامي لبيب: ندعو جميع المصريين بالخارج بحضور هذه النسخة من المؤتمر

كتب:

منة عبده
05:26 م | الإثنين 13 يونيو 2022
رامي لبيب

رامي لبيب

رحب رامي لبيب علم الدين، رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين، بإعلان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موعد انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، رسميا في 14 أغسطس المقبل، وذلك في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر.

توسيع قاعدة الاستفادة والحوار الوطني

وأشار رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه يدعو جميع الكيانات والمصريين في الخارج، للتسجيل ومشاركة أكبر عدد منهم لحضور المؤتمر، بهدف توسيع قاعدة الاستفادة والحوار الوطني.

وأضاف أن الجاليات المصرية بالخارج، بمثابة أمن قومي لمصر، وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية في الخارج، وتلعب دورا وطنيا في دعم الاقتصاد المصري.

وأعرب عن امتنانه وتقديره للجهود المبذولة لخدمة المغتربين والمصريين بالخارج، من قبل الدولة المصرية ووزارة الهجرة، وحرص القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصري في مختلف دول العالم على الاستماع لهم، ورغبته في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذه النسخة من المؤتمر. 

توحيد الجهود المشتركة

كما أشار «علم الدين»، إلى أن مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، يعد فرصة عظيمة لاستعراض سبل التعاون بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وتوحيد الجهود المشتركة كونهم سفراء لمصر في الخارج.

ونوه رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين، بضرورة حضور المصريين بالخارج والكيانات المصرية بالخارج، هذه النسخة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، وذلك للتعريف بجهود الدولة في التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة.

الاستماع إلى مقترحات واستفسارات المغتربين

وأوضح أن إطلاق النسخ المختلفة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، يفيد في الاستماع إلى مقترحات واستفسارات المغتربين، والمصريين بالخارج، وسط حضور ممثلي كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.