جوائز مسابقة «الإسكان» لتطوير سور حديقة الأزبكية.. تصل لـ40 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية، وذلك لطلاب الكليات التالية «كليات الهندسة- الفنون الجميلة- الفنون التطبيقية»، المنتين إلى الجامعات المصرية الحكومية، أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جوائز مسابقة «الإسكان» لتطوير سور حديقة الأزبكية، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

جوائز مسابقة «الإسكان» لتطوير سور حديقة الأزبكية

- الجائزة الأولى قيمتها 40 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية قيمتها 25 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة قيمتها 15 ألف جنيه.

- بالإضافة إلى 3 جوائز تشجيعية، قيمة كلا منهما 5 آلاف جنيه مصريا، وتمنح شهادات تقدير لعدد من المتسابقين تختارهم لجنة التحكيم.

- كما تمنح شهادات مشاركة لكل المشاركين فى المعرض المصاحب لإعلان النتيجة.

خطوات الإشتراك فى مسابقة «الإسكان» لتطوير سور حديقة الأزبكية

1- تبدأ خطوات الإشتراك فى مسابقة «الإسكان» لتطوير سور حديقة الأزبكية، بإرسال استمارة المشاركة فى المسابقة، المرفقة فى كراسة الشروط، على الإيميل: Azbakeya.kiosk.Info@gmail.com.

2- تسجيل بيانات الفريق المشارك بمسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية.

3- ومن ثم القيام بالتسليم النهائي طبقا للخطوات التالية:

أ- يتم تقديم مخرجات ومستندات المسابقة بدون طباعة أسماء الفريق المشارك أو وضع لوجو الجامعة، على أن يتم تسليم ورقة مقاس A3 منفصلة بها أسماء الفريق ومصغر للتصميمات المقدمة.

ب- بحد أقصي عدد 6 لوحة، على مقاس لوحات خفيفة فوم، توضح الفكرة من خلال المساقط الأفقية والواجهات، بمقياس رسم مناسب واللقطات المنظورية وفقا لما هو محدد بمجال المسابقة.

ج- نسخة رقمية لكافة مخرجات المسابقة على قرص مدمج.

د- عدد 3 نسخ للتقرير الفني يقدم باللغة العربية يشرح فكرة التصميم.

ه- عدد 3 نسخ لتقرير يشمل الرسومات مصغرة، يوضح به المواد والخامات المستخدمة.