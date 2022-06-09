شروط الاشتراك في مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية

مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية، أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لطلاب الجامعات المصرية الحكومية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، للمشاركة في المسابقة من الكليات التالية (كليات الهندسة – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية)، للوصول إلى أفضل تصميم.

مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية

وذلك من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للكشف عن مواهبهم وقدراتهم، وإذكاء روح المنافسة بينهم، وربط الدراسة النظرية بالواقع العملى التطبيقى، من أجل إخراج جيل متميز من الشباب يواصل مسيرة البناء والتنمية فى مصرنا الغالية، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الرئاسية بدعم المشاركة الشبابية فى تنمية المجتمع.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، يمكن التقديم للاشتراك فى مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية، عن طريق إرسال طلب المشاركة على الإيميل Azbakeya.kiosk.Info@gmail.com.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الاشتراك فى مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

شروط الإشتراك فى مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية

1- يسمح لمجموعات العمل من الكليات التابعة للجامعات الحكومية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالمشاركة فى المسابقة، من الكليات التالية: (كلية الفنون الجميلة، كليات الهندسة، كليات الفنون التطبيقية).

2- يجب أن يعكس التصميم الاشتراطات الفنية التالية:

- الاهتمام بالهوية المصرية المعاصرة.

- مراعاة البعد البيئي والاجتماعي فى التصميم.

- مراعاة طبيعة المنطقة العمرانية التاريخية.

- مراعاة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- يشترط أن يكون العمل متوافقا مع موضوع وأقسام المسابقة.

4- يحق لكل متسابق المشاركة بمقترح واحد أو أكثر، وبحد أقصى 3 مقترحات.

5- لا يحق للعاملين بالجهات المنظمة أو أعضاء لجنة التحكيم الاشتراك بالمسابقة.

6- ألا تكون الأعمال المقدمة سبق وأن فازت في المسابقة أو أي مسابقات أخرى.

7- يجب على المتسابق أن يقدم فكرته التصميمية لتصميم الأكشاك المنفردة.