«تطوير حدائق الفسطاط»: المنطقة الثقافية بالمشروع ستتصل ببحيرة عين الصيرة

أكد المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ ومسئول تطوير حدائق الفسطاط، أنه يجري العمل خلال هذه الفترة، على المراحل المختلفة لمشروع تطوير حدائق الفسطاط، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولي وتسليمها، والتي تمثلت في تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص.

المنطقة الثقافية ستكون البوابة الرئيسية لحدائق الفسطاط

وأشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن العمل جاري خلال هذه الأيام، داخل واحدة من أهم مراحل المشروع، وهى المنطقة الثقافية، والتي ستكون بها البوابة الرئيسية لـ حدائق الفسطاط، عقب الانتهاء من تطويرها.

وعن طبيعة ومكونات المنطقة الثقافية بمشروع تطوير حدائق الفسطاط، أوضح «أبو عريضة»، أن المنطقة الثقافية بالمشروع، ستضم نهر يتصل ببحيرة عين الصيرة، التي جرى الانتهاء من تطويرها خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم، التي تخدم على المنطقة، بجانب أعمال اللاند سكيب، والمساحات الخضراء.

كما أشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ إلى أن المنطقة الثقافية، ستكون المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات، وذلك عقب الانتهاء من الأعمال الجارية داخل المنطقة.

نهر يتصل ببحيرة عين الصيرة

وتابع أن المنطقة الثقافية الجاري تنفيذها ضمن المشروع، ستطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد علي بالقلعة، مؤكدا أن مشروع حدائق الفسطاط يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، وإعادة رونقها الحضاري كما كان من قبل.

ونوه مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ إلى أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، قائم على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة الإسلامية، وأيضا سيكون بمثابة واجهة سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزارا سياحيا، بمواصفات عالمية.