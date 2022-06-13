أرخص أماكن للخروجات والفسح في مصر.. تبدأ من 10 جنيهات

خلال إجازة نهاية العام الدراسي، يبحث العديد من الأسر المصرية عن أماكن خروجات بأسعار مناسبة أو «على قد الإيد».

ومع بدء العد التنازلي لبداية فصل الصيف تزداد الحاجة إلى الهروب من المنازل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والبحث عن أماكن مميزة للخروجات أو أرخص أماكن الخروجات في مصر.

وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية التي يقدمها «الوطن» لقرائه ومتابعيه، نستعرض عددا من الأفكار والترشيحات لأفضل وأرخص أماكن للخروجات المختلفة والمتنوعة، والتي تناسب جميع الأعمار والأذواق، سواء في أماكن مفتوحة أو مغلقة، أو أماكن خروجات غير تقليدية.

أرخص أماكن الفسح والخروجات

حديقة الدراجات

تعتبر حديقة الدراجات «بايك بارك» مكانًا مناسبًا لعشاق ركوب الدراجات والخروجات غير التقليدية، توجد في مدينة المستقبل وتمتد على مساحة كبيرة من المسطحات الخضراء يتخللها أماكن مخصصة لركوب الدراجات «تراك»، لتعد أكبر مساحة مخصصة لركوب العجل في مصر.

تخصص الحديقة أماكن ركوب الدراجات من خلال تراك آمن باللون الأحمر، يليه تراك آخر مخصص لممارسة رياضة المشي، ثم تراك باللون الأزرق تم تخصيصه لممارسة رياضة الجري.

تبلغ قيمة تذكرة دخول الحديقة 25 جنيها والدخول مجاني للأطفال أقل من 6 سنوات، ويمكن استئجار الدراجة بقيمة 20 جنيهًا أو إحضار الدراجة الخاصة ودفع رسوم 10 جنيهات، وتفتح أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.

ويوجد بالحديقة العديد من الخدمات والمرافق منها أماكن انتظار للدراجات الخاصة، أماكن للراحة كافتيريات ومطاعم، ومنطقة ألعاب، كما تتيح الحديقة إمكانية إحضار المأكولات من الخارج لقضاء يوم مميز.

جزيرة المعادي

تقع على كورنيش المعادي، تضم عددا من الجزر الصغيرة يربط بينها جسور صغيرة، يوجد بها مساحات خضراء واسعة وأماكن في الهواء الطلق بالإضافة إلى عدد من الكافيهات والمطاعم التي تقدم بعض العروض الفنية كالفنون الشعبية وعروض عرائس وأراجوز للأطفال كل يوم جمعة، بالإضافة إلى منطقة ألعاب مفتوحة للأطفال، كما يوجد أماكن مميزة للتصوير ويمكن استقلال «الدونات بوت» في النيل وهو عبارة عن مركب دائري شكل دوناتس يجرى إيجاره بالساعة للفرد أو لمجموعة أفراد.

سعر تذكرة جزيرة المعادي 50 جنيهًا، وتستقبل زوارها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة صباحًا.

مراكب نيلية

للباحثين عن خروجات مختلفة عن الكافيهات والمطاعم وبعيدة عن الزحام والضوضاء والتلوث يمكنهم استقلال المراكب النيلية أو «فلوكة نيلية» كما يطلق عليها البعض، من المراسي المخصصة لها الممتدة بطول كورنيش النيل بدءًا من كورنيش الساحل وحتى المعادي مرورًا بكورنيش ماسبيرو، كما توجد عدد من المراسي في منطقتي الزمالك والمنيل.

يمكن استئجار المراكب النيلية بالساعة سواء بشكل فردي أو مجموعات، بسعر يتراوح من 20 لـ 30 جنيهًا للفرد الواحد في الساعة، كما يمكن استئجار يخوت نيلية في حالة المجموعات والأسر، تتحمل من 20 إلى 50 فردا بتكلفة تتراوح من 400 وحتى 750 جنيهًا للساعة الواحدة بمتوسط تكلفة 25 جنيهًا للفرد، تختلف حسب البرنامج المطلوب والخدمات المقدمة.

قصر البارون

يقع قصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة تحديدًا في شارع صلاح سالم، والذي يعد أحد القصور التاريخية في مصر المبني على الطراز الهندي، يمكن زيارته وقضاء أوقات ممتعة كنوع من الخروجات غير التقليدية خاصة عقب افتتاحه بعد عمليات التطوير والترميم التي شهدها خلال الفترة الأخيرة.

ويبدأ في استقبال الزائرين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطلاب المصريين، ومن المقرر أن تشهد هذه الأسعار تغيرات في مطلع شهر يوليو 2022.

قلعة صلاح الدين

لمحبي زيارة الآثار الإسلامية يمكنهم قضاء وقت في قلعة صلاح الدين، التي تضم مجموعة من الأماكن التي يمكن زيارتها، منها جامع محمد علي باشا، وجامع الناصر محمد بن قلاوون، إلى جانب عدد من المتاحف مثل متحف الشرطة، ومتحف قصر الجوهرة، ومتحف المركبات الملكية، والمتحف الحربي.

يمكن اصطحاب الأبناء لمشاهدة هذه الآثار والاستمتاع بالأجواء التاريخية، تفتح أبوابها أمام الجمهور في الثامنة صباحًا يوميا وحتى الخامسة مساءً، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 40 جنيهًا للمصريين، و20 جنيهًا للطلاب المصريين، ومن المقرر أن تشهد هذه الأسعار تغيرات في مطلع شهر يوليو 2022.

ساقية الصاوي في الزمالك

يستطيع عشاق الفن والموسيقى والغناء قضاء أوقات مميزة في ساقية الصاوي بالزمالك، أحد أهم المراكز الثقافية في مصر، إذ يمكن تناول المشروبات وتناول الأطعمة الخفيفة على ضفاف النيل في الهواء الطلق بأسعار مميزة، فضلًا عن الحفلات الفنية والغنائية لكبار الفنانين وأشهر الفرق الموسيقية بمختلف قاعاتها، كما تقدم العديد من المعارض الفنية.

السينمات

يمكن الذهاب إلى دور عرض الأفلام ومشاهدة أحدث الأفلام العربية والأجنبية، وتتراوح أسعار تذاكر السينمات من 40 وحتى 150 جنيهًا، وتكون الحفلات الصباحية أقل تكلفة من المسائية.

وتنتشر السينمات في منطقة وسط البلد بشكل كبير وتكون أسعار التذاكر أقل من دور العرض المنتشرة في المولات التجارية والفنادق.

كما أطلقت وزارة الثقافة مؤخرا المرحلة الأولى من مشروع «سينما الشعب»، وهو عبارة عن دور عرض سينمائي بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، منها سينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وتبلغ قيمة التذكرة 40 جنيها لجميع الحفلات على مدار اليوم.

محمية وادي دجلة

تقع محمية وادي دجلة في منطقة المعادي وتعتبر مكانًا مختلفًا ويمكن وصفه أيضًا بغير المألوف، فهو مكان مميز لعشاق المغامرة ومحبي السفاري في قلب القاهرة، بتكلفة رمزية لا تتجاوز 10 جنيهات لدخول الفرد إلى المحمية في حالة قضاء يوم واحد فقط من الساعة السابعة صباحًا وحتى السادسة مساء دون التخييم، وفي حالة التخييم يرتفع سعر تذكرة الدخول إلى 50 جنيهًا، مع العلم أن خيار التخييم غير متاح للأزواج بدون تقديم القسيمة.

يمكن ممارسة العديد من أنواع الرياضة المختلفة منها ركوب الدراجات، المشي والجري وتسلق الجبال فضلًا عن مراقبة الحيوانات المختلفة الموجودة بالمحمية.

ظهر مؤخرًا في المحمية وجود آثار للغزال الحفري بالمنطقة، الأمر الذي يشير إلى وجود التيتل النوبي، كما تضم ما يقرب من 20 نوعا من الزواحف وتشمل السلاحف المصرية المهددة بالانقراض، فضلًا عن 12 نوعا من طيور الصحراء الشرقية والأنواع المهاجرة، بحسب بوابة الهيئة العامة للاستعلامات.

عروض الصوت والضوء

يمكن الاستمتاع بعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، والتي تحاكي قصص الأهرامات الثلاثة إحدى عجائب الدنيا السبع وتمثال أبوالهول الذي يعد من أقدم المنحوتات الضخمة في العالم، ويوضح العرض السبب الحقيقي لكسر أنف أبوالهول لتصبح بالشكل الحالي.

وتبلغ سعر التذكرة للمصريين العادية 80 جنيهًا، والتذكرة فئة الـVIP» 100» جنيه، أما تذكرة الأطفال فتبلغ قيمتها 45 جنيهًا.