فسحة العيد.. أماكن خروجات في العيد في محافظة أسيوط

تستعد الحدائق العامة والمنتزهات في محافظة أسيوط، لاستقبال زوارها في عيد الفطر المبارك، ويبحث الأهالي حول فسحة العيد عن أماكن خروجات في العيد في محافظة أسيوط، حيث يوجد في المحافظة عدة منتزهات يقصدها الزوار خلال أيام العيد، مثل حديقة ناصر بأبوتيج وحديقة الفردوس بحمراء أسيوط وممشى أهل مصر والحديقة الدولية ببني غالب.

كما تستقبل المراسي النيلية المواطنين برحلات نيلية من أسيوط إلى أبوتيج والعكس خلال أيام عيد الفطر، حيث يقصدها الزوار من جميع أنحاء المحافظة.

حديقة ناصر في أبوتيج

وتعد حديقة ناصر بمركز ومدينة أبوتيج من أشهر الحدائق التي يقصدها المواطنون من كل محافظات الصعيد في فسحة عيد الفطر، وتقع على نهر النيل وبها العديد من الحيوانات والطيور النادرة، وهي الثالثة بعد حديقة حيوان الجيزة وحديقة حيوان الإسكندرية.

حديقة الفردوس والحديقة الدولية

كما يقصد الكثير من الأسايطة حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط، وهي حديقة عامة تقع بمنطقة الحمراء، وذلك للترفيه عن أنفسهم في الأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأسبوعية، بالإضافة للحديقة الدولية التي تقع في بني غالب بمركز أسيوط، وهي من أكبر الحدائق العامة.

المرسى السياحي على نهر النيل

كما يوجد المرسى السياحي على ضفاف النيل بمحافظة أسيوط، وبه العديد من المراكب النيلية والكافيهات السياحية، وتتبع المحافظة وغرفة تنشيط السياحة.

ممشى أهل مصر

ويعد ممشى أهل مصر من المنشآت التي تم إنشاؤها حديثا في أسيوط، بالإضافة إلى كورنيش النيل، وذلك لهواة الاستمتاع برياضة المشي.

وتبدأ أسعار التذاكر في تلك الحدائق العامة التي تفتح أبوابها لجميع فئات الشعب من جنيهين لتذكرة دخول حديقة ناصر بأبوتيج «حديقة الحيوان»، وجنيهين لرسوم دخول حديقة الفردوس بحمراء أسيوط، بالإضافة لأسعار مخفضة للعبارات النهرية والمراكب النيلية.

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر

كما تستعد محافظة أسيوط لاستقبال عيد الفطر المبارك بتأمينات لأماكن المنتزهات وتكون في خدمة المواطنين، من خلال سيارات الدفاع المدني ورجال الشرطة.

ويتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل على مدار اليوم متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد.