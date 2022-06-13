وكيل «طاقة النواب» مهاجمًا سياسة التعيينات في «البترول»: تحولت إلى عزب

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قطاع التعدين في مصر لا يدار بأسلوب علمي أو بشكل يساعد في استفادة الدولة المصرية منه بشكل كبير؛ بسبب سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، مطالبًا الوزير بتغيير السياسات المتبعة داخل هذا القطاع على نحو يساهم في توفير استفادة كبرى للدولة المصرية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

ارتفاع تكلفة المشروعات في قطاع البترول

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، إلى أن قصور التشريعات الحالية وعدم ملاءمتها للظروف الاقتصادية الدولية، وكذلك تنمية تلك المشروعات وتكاليف عناصر البنية الأساسية تشكل عبئًا كبيرًا على هذه المشروعات وتؤثر في جدواها الاقتصادية من خلال ارتفاع تكلفة إنتاجها.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي أنه بصدد تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب الأسبوع المقبل حول هذا الملف لمناقشته، مؤكدًا أن مؤتمر التعدين الذي تنوي الوزارة تنظيمه خلال الفترة المقبلة، ما هو إلا محاولات لتحسين الصورة لما يحدث في القطاع دون حدوثها بشكل واقعي في هذا المجال المهم، في ظل عدم وفرة البيانات الأساسية عن الثروات المعدنية بشكل يخدم المستثمر، مما يُعد شهادة وفاة للمؤتمر المزمع إقامته والذي سوف يكلف عبئًا ماليًا كبيرًا بدون فائدة.

غياب الشفافية في تعيينات وزارة البترول

كما هاجم «الجبلاوي» سياسة التعيينات داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن هناك عدم وضوح وكذلك غياب للشفافية في التعيينات، وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، أن هناك شخصًا قياديًا داخل الوزارة هو المتحكم في ملف التعيينات يُدعى «أ. خ» وصفه بـ«ملك التعيينات» داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تحولت إلى عزب وتكتلات داخلية.