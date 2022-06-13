تضامن كفر الشيخ تنظم ندوة للتوعية بمخاطر «الزواج المبكر وختان الإناث»

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن في كفر الشيخ بالتعاون مع النادي الاجتماعي بالزعفران، ندوة توعوية، لمناقشة قضية الزواج المبكر وختان الإناث، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة ماجدة عمر فرحات مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة.

الختان سببه العادات الخاطئة والجهل

قالت الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، إن ختان الإناث من العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة للتحكم بسبب الجهل المتفشي خاصة في المناطق الشعبية والريفية، وما ينتج عنها من آثار نفسية وصحية سلبية.

وأضافت «عمر» أن قضايا العنف ضد المرأة لابد من مواجهتها بكافة الطرق والمديرية لا تدخر جهدا في عقد الندوات التوعية التي تناقش هذه القضايا.

ماجدة عمر: الدولة تتحدى لظاهرة الزواج المبكر

وتابعت مدير إدارة الأندية بتضامن كفر الشيخ، قائلة إن العنف سلوك يمارس ضد المرأة ويؤدي إلى إلحاق الاذى بها على الجانب النفسي والجسدي، سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وشرحت الدكتورة «ماجدة» دور المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا.

وعُقدت الندوة بحضور حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية بالزعفران، ومحمد عباس مدير الاجتماعي بالقرية.