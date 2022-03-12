«تضامن كفر الشيخ»: المشاركة المجتمعية هدف لأسلوب الحياة السليمة

نظمت مدير التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ بالنادي الاجتماعي والثقافي بجمعية هيئة الشبان العالمية بالمحافظة، ندوة حول المشاركة المجتمعية ودورها في بناء الدولة المصرية، بالاشتراك مع مركز النيل للإعلام والمدرسة الثانوية الصناعية للبنات.

ويأتي ذلك بتوجيهات المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وإشراف الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي، عبد المولي الطنوبي، مدير النادي.

قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن المشاركة الشعبية هدف لأسلوب الحياة السليمة وهي تتأصل في عادات الشعب المصري الجميلة، مؤكداً أن اهتمام الدولة بالشباب منبعه أنه لا وجود للدولة دون الشباب، لذلك فلابد من الاستماع لهم فالمجتمع نسيج متكامل فيه كل الأجيال والشباب أصبحوا القاطرة بما يمتلكون من طاقة علم، ومهمتنا الآن باتت أن نسلمهم الفرصة كاملة ونأخذ بأيديهم لأنهم هم المستقبل والامتداد لليوم.

توعية وتدريب وتأهيل الشباب في كافة المجالات

وأكدت الدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي، على الدور المهم والفعال التي تقوم به الجمعيات الأهلية من توعية وتدريب وتأهيل الشباب في كافة المجالات للنهوض بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن الشباب له دور كبير وفعال من وعي لكافة الأمور سواء سياسية واقتصادية واجتماعية.

المشاركة المجتمعية تشكل عاملا مهما ومكملا لمؤسسات الدولة

وأضافت الدكتورة ماجدة، أن المشاركة المجتمعية تشكل عاملا مهما ومكملا لمؤسسات الدولة في تلبية احتياجات المجتمع وذلك من أجل تحقيق مجتمع أكثر تطورا من خلال تلبية احتياجات الأفراد.

وتابعت، أن المشاركة المجتمعية تزيد الترابط والمحبة وتزيد تنمية المهارات الشخصية للفرد كمهارة التواصل وإدارة الوقت والقيادة والهدف من ذلك تخفيف الأعباء المادية وتوفير الموارد وبناء شراكة مجتمعية قائمة على ترسيخ قيم المواطنة واحترام الرأي والرأي الآخر وترشيد الحياة السياسية وتطويرها من أجل مجتمع متماسك.