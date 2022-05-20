«تضامن كفر الشيخ» تنظم ندوة عن دور المرأة في تنمية المجتمع

عقدت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، ندوة لتنمية دور المرأة في المجتمع بقرى «حياة كريمة» بمركز مطوبس، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وإشراف الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية بالمديرية، وعضو فرع المجلس القومي للمرأة.

فرحات: السيسي مكّن المرأة المصرية من المناصب القيادية

وتحدثت الدكتورة ماجدة عمر فرحات، عن سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه الحكم لتمكين المرأة المصرية في عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية، فعلى مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلا بعد جيل أثبتت المرأة المصرية، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحديات.

كما أشارت إلى أن العصر الذهبي للمرأة المصرية شهد العديد من المكتسبات والإنجازات غير المسبوقة في مختلف المجالات ووصلت إلى أعلى المناصب القيادية، حيث دخلت المرأة الحياة النيابية ووصلت إلى السلك القضائي وحصلت على نسبة ملحوظة في الحقائب الوزارية ومثلت نسبة كبيرة تحت قبة البرلمان.

أمسيات ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة

كما نظم المجلس القومي للمرأة، أمس، أمسيات الأسرة المصرية بمشاركة 500 من السيدات والرجال والأطفال بعدد من قرى «حياة كريمة» بالمحافظة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي قبل فترة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، شملت الأمسيات عروض فنية ثقافية، وتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة، لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، وإنشاد ديني وأغاني وطنية.