«تضامن كفر الشيخ»: توزيع 10 آلاف بطاقة «تكافل وكرامة» مطلع مارس

أكد السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، أن وزارة التضامن تعمل دائماً علي وصول بطاقات «تكافل وكرامة» للمستحقين، وذلك بعد إجراء الأبحاث المتبعة في هذا الشأن والتأكد من سلامتها، وذلك لما توليه وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، من اهتمام بالغ في هذا الصدد.

بطاقات«فيزا» من«تكافل وكرامة» بكفر الشيخ

وأضاف وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع وصول 10 آلاف بطاقة «فيزا» مطلع شهر مارس المقبل، على أن يتم توزيعها على المستحقين من برنامج «تكافل وكرامة» بالمحافظة، وذلك ليستفيد منها 10 آلاف أسرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح «مسلم» أن برنامج «تكافل وكرامة» على مدار السنوات الماضية حقق العديد من الأهداف التكافلية لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة بمحافظة كفر الشيخ، بما يؤكد حرص الدولة على تقديم الدعم لهذه الأسر، بما يليق بهم كمواطنين.

138 ألف أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة» بكفر الشيخ

وأكد أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» على مستوى محافظة كفر الشيخ، بلغ 138 ألف أسرة، تشمل جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وهم ممن يقومون بصرف معاش «تكافل وكرامة» حالياً، وذلك بخلاف 10 آلاف «فيزا» من المنتظر صدورها وتوزيعها على مستحقيها مطلع الشهر المقبل.

التنسيق مع محافظ كفر الشيخ في بحث الحالات

وأضاف وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ أنه يوجد تنسيق دائم من قبل المديرية مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك حال إرسال مواطنين لعمل أبحاث بشأن حصولهم على معاش «تكافل وكرامة».