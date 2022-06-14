تعرف على اشتراطات الإقامة بالفنادق.. بينها البطاقة أو جواز السفر

وضعت وزارة السياحة والأثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية العديد من المحددات للإقامة بالفنادق ونزول الشواطئ وحمام السباحة، وقال حسين شكري عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، ومدير أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة إن هناك عدد من الضوابط والمحددات يتم على أساسها إقامة النزلاء بالفنادق وذلك وفقا للاشتراطات التي تم وضعها من قبل وزارة السياحة في هذا الإطار، موضحا أن أهم تلك الاشتراطات يتمثل فيما يلي:

الضوابط تسمح بإقامة النزيل بغرفة بمفرده

1- أن يكون الشخص الراغب في الإقامة في الفندق سواء كان مصريا أو أجنبيا معه جواز سفر ساري أو بطاقة رقم قومي سارية.

2- يسمح للرجال أو السيدات أيا كان عمرهم بالإقامة بالفنادق بمفردهن «سنجل».

3- بالنسبة لإقامة الزوج والزوجة المصريين بغرفة واحدة فلابد من تقديم وثيقة الزواج الرسمية التي تثبت علاقة الزواج بينهما.

4- لا يجوز التفرقة في معاملة النزلاء وفقا لجنسهم أو ديانتهم أو لونهم أو جنسيتهم حيث إن المعاملة تكون واحدة.

العقوبات المنتظرة

وأشار شكري في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الفنادق التي لا تلتزم بتطبيق تلك الاشتراطات يتم توقيع عقوبات عليها تبدأ بالإنذار وتتدرج حتى الإغلاق وإلغاء الترخيص السياحي للفندق.

اشتراطات نزول الشواطئ وحمامات السباحة

وبالنسبة لنزول النزلاء لحمام السباحة والشواطئ الموجودة بالفندق فإن لها بعض الاشتراطات الخاصة، فبالنسبة لنزول الشواطئ فإن أي لباس بحر لائق سيسمح لمرتديه بالنزول دون أي مشكلة، أما نزول حمام السباحة فلابد أن يكون المايوه الذي يرتديه النزيل مصنوع من مواد تتوافق مع نوعية مياه حمام السباحة، وألا تكون مصنوعة من مواد قد تسبب تفاعلا كيميائيا يؤثر على المياه، ويغير من خصائصها ويؤثر على الجلد ويؤذي العين.